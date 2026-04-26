«Каролина» — 3-я команда в истории НХЛ, выигравшая как минимум 1 серию в 8+ подряд розыгрышах плей-офф

Таким образом, «Харрикейнс» выиграли хотя бы одну серию в восьми подряд розыгрышах плей-офф НХЛ (с 2019 года).
Ранее в истории лиги такое удавалось только двум командам — «Монреалю» (два отрезка по 10 розыгрышей — с 1951 по 1960 и с 1984 по 1993) и «Филадельфии» (9 розыгрышей — с 1973 по 1981).
Напомним, что на своем отрезке клуб из Роли трижды доходил до финала Восточной конференции (2019, 2023, 2025), трижды вылетал во втором раунде (2021, 2022, 2024) и еще раз вылетел в первом раунде, при этом выиграв серию квалификации (2020, из-за остановки регулярного чемпионата в связи с пандемией коронавируса состав участников плей-офф был расширен).