«Оттава» вылетела в 1-м раунде Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд, в 4-й раз в своей истории проиграв 0−4. У «Сенаторс» нет побед в сериях плей-офф с 2017 года

«Оттава» проиграла «Каролине» (0−4) в первом раунде Кубка Стэнли-2026.

Таким образом, канадский клуб вылетел после первой же стадии плей-офф во втором сезоне подряд. В прошлом году «Сенаторс» уступили «Торонто» (2−4).

Поражение со счетом 0−4 стало для «Оттавы» четвертым в истории клуба. Все предыдущие поражения тоже были в первом раунде (1999 — от «Баффало», 2001 — от «Торонто», 2008 — от «Питтсбурга»).

Выиграть кубковую серию «Сенс» в последний на сегодня раз удалось в 2017 году, когда команда дошла до финала Восточной конференции. Во втором раунде тогда были пройдены «Рейнджерс» (4−2).