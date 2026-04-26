Станковен — 1-й игрок в истории «Каролины» и «Хартфорда» с голевой серией из 4 игр на старте плей-офф. У него 4+1 в серии с «Оттавой»

23-летний канадец отличился в каждом матче серии, завершив ее с 5 (4+1) очками в 4 играх при полезности «+3».
Станковен стал первым игроком в истории «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс», начавшим кубковую кампанию с 4-матчевой голевой серии. Он превзошел достижение Пэта Вербика, забившего в первых 3 матчах в плей-офф-1991.
Кроме того, Логан стал вторым игроком в истории франшизы с 1 голом или более в среднем за игру по итогам серии до 4 побед. В прошлом году Андрей Свечников завершил серию первого раунда с «Нью-Джерси» (4−1) с 5 шайбами в 5 играх.