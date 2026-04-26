Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
П1
2.33
X
3.90
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Баффало
П1
2.50
X
4.19
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
23:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
П1
3.25
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Каролина
4
П1
X
П2

Станковен — 1-й игрок в истории «Каролины» и «Хартфорда» с голевой серией из 4 игр на старте плей-офф. У него 4+1 в серии с «Оттавой»

Форвард «Каролины» Логан Станковен забросил шайбу в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (4:2, 4−0).

23-летний канадец отличился в каждом матче серии, завершив ее с 5 (4+1) очками в 4 играх при полезности «+3».

Станковен стал первым игроком в истории «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс», начавшим кубковую кампанию с 4-матчевой голевой серии. Он превзошел достижение Пэта Вербика, забившего в первых 3 матчах в плей-офф-1991.

Кроме того, Логан стал вторым игроком в истории франшизы с 1 голом или более в среднем за игру по итогам серии до 4 побед. В прошлом году Андрей Свечников завершил серию первого раунда с «Нью-Джерси» (4−1) с 5 шайбами в 5 играх.