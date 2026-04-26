«Миннесота» выиграла домашний матч плей-офф в овертайме впервые с 2014 года. Болди забил «Далласу» за 0:29 до окончания 4-го периода

Автором победной шайбы на 79:31 стал форвард «Уайлд» Мэттью Болди. Для 25-летнего американца гол в овертайме кубкового матча стал первым в карьере.
«Миннесота» выиграла домашний матч плей-офф в овертайме впервые с 2014 года. Тогда в третьем матче серии первого раунда был обыгран «Колорадо» (1:0 ОТ, гол забил Микаэль Гранлунд).
В целом у «Уайлд» стало 11 побед в кубковых овертаймах при 14 поражениях (дома — 5−9). Примечательно, что голы в дополнительных периодах в актив записали 11 игроков команды — еще никому не удалось забить дважды.