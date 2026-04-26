Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
2.33
3.90
2.95
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Баффало
2.50
4.19
2.46
Хоккей. НХЛ
23:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
3.25
4.30
1.98
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Питтсбург
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Даллас
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Каролина
4
Брэди Ткачак о вылете «Оттавы» после 0−4 от «Каролины»: «Душераздирающий итог. Серия была очень напряженной. Нужно отдать должное сопернику»

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак высказался о вылете команды в первом раунде Кубка Стэнли после поражения от «Каролины» в серии (0−4, 2:4 в четвертой игре).

26-летний американец не набрал ни одного очка в 4 играх при полезности «минус 4».

«Душераздирающий итог. Серия была очень напряженной. Нужно отдать должное “Каролине”, это хорошая команда, которая всегда играет упорно.

Каждый в нашей раздевалке отдал все силы, чтобы продлить серию. Сейчас нам всем очень тяжело. Не хотелось, чтобы все заканчивалось вот так.

Мы знали, что это будет невероятно напряженная серия. В каждой игре было очень мало места для маневра. Иногда просто не везет с моментами, шайба не залетает в сетку", — сказал Ткачак.