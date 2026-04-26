Брэди Ткачак о вылете «Оттавы» после 0−4 от «Каролины»: «Душераздирающий итог. Серия была очень напряженной. Нужно отдать должное сопернику»

26-летний американец не набрал ни одного очка в 4 играх при полезности «минус 4».
«Душераздирающий итог. Серия была очень напряженной. Нужно отдать должное “Каролине”, это хорошая команда, которая всегда играет упорно.
Каждый в нашей раздевалке отдал все силы, чтобы продлить серию. Сейчас нам всем очень тяжело. Не хотелось, чтобы все заканчивалось вот так.
Мы знали, что это будет невероятно напряженная серия. В каждой игре было очень мало места для маневра. Иногда просто не везет с моментами, шайба не залетает в сетку", — сказал Ткачак.