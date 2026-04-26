Шипачев о том, как отметили его 1000 очков: «В НХЛ культ цифр уже много лет, большой опыт раскрутки рекордов. Саня Овечкин — вообще клондайк. Но КХЛ идет по этому пути, прогресс есть»

— Была критика в связи с пассивностью КХЛ, которая не смогла сделать из вашей гонки за тысячей очков такой же мыльной оперы, как НХЛ — с гонкой Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Что скажете?
— Сколько людей — столько и мнений. Мы с семьей были очень благодарны и минскому «Динамо», и лиге, когда состоялась наша церемония. Потом КХЛ незадолго до Матча звезд специально вызвала нас в Екатеринбург, там тоже было круто.
Понятно, что в НХЛ уже много десятилетий — культ цифр, там огромный опыт раскрутки великих рекордов. Саня Овечкин вообще для НХЛ — клондайк, он печет эти рекорды, как пирожки (смеется).
Но КХЛ идет по этому пути, с каждым годом внимание к статистике все выше. Так что и у нас прогресс есть, — сказал Шипачев.