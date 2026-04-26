Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.90
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.19
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
23:30
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Каролина
4
П1
X
П2

Третьяк об Овечкине: «На его месте я бы продолжил карьеру в НХЛ. Понимаю, что он устал, но есть большая цель — новый рекорд Гретцки»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о будущем Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

— Александр Овечкин — наша главная звезда. Он намекнул, что еще на два года хотел бы остаться в НХЛ.

— И это здорово! Будь я на его месте, то обязательно бы продолжил энхаэловскую карьеру. Александр так близко подошел к статистическим рубежам, которые, может быть, уже никто никогда не превзойдет!

Все может быть. И рекорд Гретцки казался незыблемым. Но Овечкин его побил. Может, и родится такой же вундеркинд. Все возможно в этой жизни, и сам Саша это доказал. Но сейчас он может побить еще один рекорд Гретцки — по голам с учетом плей-офф. Уже ради этого надо остаться в НХЛ.

Я понимаю, что Овечкин уже устал. И возраст сказывается, и все призы он получил. Но у игрока всегда должна быть мотивация, стимул. Попасть в сборную, стать лучшим нападающим, больше всех забить. Должна быть большая цель. И вот у Овечкина она есть — новый рекорд Гретцки. И просто уйти из НХЛ, когда ты в одном шаге от этого?

— Нет!

— Это было бы несправедливо. Ведь Александр может вписать свое имя на века вперед в летопись хоккея, — сказал Третьяк.

Третьяк об Овечкине в Госдуме: «Депутат — это не просто кнопки нажимать, приходится очень много работать. Зачем ему это? Поймите, это тяжело: ответственность, наказы дают».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше