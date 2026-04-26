Третьяк об Овечкине: «На его месте я бы продолжил карьеру в НХЛ. Понимаю, что он устал, но есть большая цель — новый рекорд Гретцки»

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
— Александр Овечкин — наша главная звезда. Он намекнул, что еще на два года хотел бы остаться в НХЛ.
— И это здорово! Будь я на его месте, то обязательно бы продолжил энхаэловскую карьеру. Александр так близко подошел к статистическим рубежам, которые, может быть, уже никто никогда не превзойдет!
Все может быть. И рекорд Гретцки казался незыблемым. Но Овечкин его побил. Может, и родится такой же вундеркинд. Все возможно в этой жизни, и сам Саша это доказал. Но сейчас он может побить еще один рекорд Гретцки — по голам с учетом плей-офф. Уже ради этого надо остаться в НХЛ.
Я понимаю, что Овечкин уже устал. И возраст сказывается, и все призы он получил. Но у игрока всегда должна быть мотивация, стимул. Попасть в сборную, стать лучшим нападающим, больше всех забить. Должна быть большая цель. И вот у Овечкина она есть — новый рекорд Гретцки. И просто уйти из НХЛ, когда ты в одном шаге от этого?
— Нет!
— Это было бы несправедливо. Ведь Александр может вписать свое имя на века вперед в летопись хоккея, — сказал Третьяк.
