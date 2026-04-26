Броссо о рекорде Овечкина: «Каждый хоккеист в мире, будь он из России, США, Европы или Канады, — был в восторге, когда Алекс превзошел Гретцки»

— О, мне это очень понравилось! Я следил за Ови с тех пор, как он попал в НХЛ. Для нас возможность наблюдать за Алексом в течение всей его карьеры, за тем, как он побил рекорд, была чем-то невероятно крутым! Если ты спросишь любого хоккеиста, он, вероятно, скажет то же самое: рекорд Ови был захватывающим событием. То, что он побил рекорд Гретцки, просто показывает, что хоккей развивается. К тому же Алекс — прирожденный голеадор и просто очень хороший игрок. Наблюдать за ним — нечто потрясающее.