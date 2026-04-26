Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон
0
:
Баффало
2
П1
12.00
X
8.60
П2
1.40
Хоккей. НХЛ
27.04
Монреаль
:
Тампа-Бэй
П1
2.56
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
27.04
Анахайм
:
Эдмонтон
П1
2.70
X
4.60
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
27.04
Юта
:
Вегас
П1
2.55
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Авангард
3
П1
X
П2

Броссо о рекорде Овечкина: «Каждый хоккеист в мире, будь он из России, США, Европы или Канады, — был в восторге, когда Алекс превзошел Гретцки»

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо оценил значение рекорда Александра Овечкина по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс‘’

— В России очень любят Александра Овечкина. О чем ты как канадец думал, когда Ови побил рекорд Уэйна Гретцки? Это же был канадский рекорд.

— О, мне это очень понравилось! Я следил за Ови с тех пор, как он попал в НХЛ. Для нас возможность наблюдать за Алексом в течение всей его карьеры, за тем, как он побил рекорд, была чем-то невероятно крутым! Если ты спросишь любого хоккеиста, он, вероятно, скажет то же самое: рекорд Ови был захватывающим событием. То, что он побил рекорд Гретцки, просто показывает, что хоккей развивается. К тому же Алекс — прирожденный голеадор и просто очень хороший игрок. Наблюдать за ним — нечто потрясающее.

Когда он побил рекорд, это было просто потрясающе, это был особенный момент, который посчастливилось увидеть. Думаю, каждый хоккеист во всем мире, будь он из России, США, Европы или Канады, — каждый был в восторге от этого.

Кстати, я познакомился с Ови летом в Москве, когда играл за «Динамо». Он приезжал к команде, мы видели его, здоровались. Было очень круто познакомиться с ним.

— Получается, ты бы хотел увидеть, как он побьет еще один рекорд Гретцки — по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф?

— Да, да, конечно! Любая возможность увидеть, как игрок из нашего поколения бьет рекорд, присутствовать при этом событии, быть его частью, — это действительно очень круто и захватывающе, в том числе и для хоккейных болельщиков. И, знаешь, хотя я и хоккеист, я все еще фанат этой игры. Так что увидеть, как Ови бьет еще один рекорд, было бы просто потрясающе, — сказал Броссо.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше