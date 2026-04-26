«Эдмонтон» объявит стартового вратаря на матч с «Анахаймом» за 1,5 часа до игры: «У нас два хороших голкипера, мы доверяем обоим»

Как информирует официальный сайт НХЛ, ожидается, что «Ойлерс» объявят стартового вратаря ориентировочно за 90 минут до начала игры.
Коннор Ингрэм пропустил 14 шайб за 3 игры при 84,9% сэйвов и коэффициенте надежности 4,70. В запасе у «Эдмонтона» находится Тристан Джерри, отражавший в среднем 85,7% бросков в 19 матчах регулярки.
«Двадцать лет назад, да и раньше, было немыслимо тасовать вратарей по ходу плей-офф. У нас есть два хороших голкипера, и мы уверены в каждом из них. Перед началом плей-офф мы понимали, что в какой-то момент придется делать выбор и менять вратаря — будь то четвертый матч, пятый или любой другой. Но мы доверяем им обоим», — сказал Кноблаух.