Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
0
:
Колорадо
0
Все коэффициенты
П1
3.29
X
4.32
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
0
:
Баффало
6
Хоккей. НХЛ
27.04
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
27.04
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.60
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
27.04
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Авангард
3
П1
X
П2

Елесин об ударе головой в лицо Прохоркину в игре с «Авангардом»: «Я просто падал вперед, а судья зафиксировал удаление»

Капитан «Локомотива» Александр Елесин после поражения от «Авангарда» (1:3, 0−2) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ответил на вопрос о стычке с форвардом Николаем Прохоркиным.

В третьем периоде Елесин получил двойной малый штраф за удар головой в лицо Прохоркину. «Авангард» реализовал это большинство.

— Что скажете о вашем удалении, есть объяснение, почему так отреагировали?

— Это плей‑офф, эмоции зашкаливают. Но тем ценнее эти моменты. Надо хладнокровно подходить и не размениваться.

— Почему решили ударить головой Прохоркина? Он вам что‑то сказал?

— Ни в коем случае. Я просто падал вперед, а судья зафиксировал удаление.

— То есть сознательно вы этого не делали?

— Нет, конечно, я не хотел этого делать. Но мы поплатились за это и часть вины на мне, — сказал Александр Елесин.

Изображение: khl.ru.