Елесин об ударе головой в лицо Прохоркину в игре с «Авангардом»: «Я просто падал вперед, а судья зафиксировал удаление»

В третьем периоде Елесин получил двойной малый штраф за удар головой в лицо Прохоркину. «Авангард» реализовал это большинство.
— Что скажете о вашем удалении, есть объяснение, почему так отреагировали?
— Это плей‑офф, эмоции зашкаливают. Но тем ценнее эти моменты. Надо хладнокровно подходить и не размениваться.
— Почему решили ударить головой Прохоркина? Он вам что‑то сказал?
— Ни в коем случае. Я просто падал вперед, а судья зафиксировал удаление.
— То есть сознательно вы этого не делали?
— Нет, конечно, я не хотел этого делать. Но мы поплатились за это и часть вины на мне, — сказал Александр Елесин.
Изображение: khl.ru.