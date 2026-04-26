Торторелла про 0+0 у Дорофеева в серии с «Ютой»: «Он один из топ-игроков “Вегаса”. Он привык играть с сильными партнерами, мы должны помочь ему раскрыться»

«Знаете, в чем сейчас все дело? В вере. Это уже не про схемы. Мы внесли определенные коррективы, как и делают все в плей-офф. Ничего радикального. Но когда ты уступаешь в серии и проигрываешь несколько матчей подряд, всё упирается в веру — в то, что ты делаешь, и в подготовку. Это психология, и именно здесь я чувствую себя максимально уверенно с этой командой», — добавил Торторелла.