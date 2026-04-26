Торторелла про 0+0 у Дорофеева в серии с «Ютой»: «Он один из топ-игроков “Вегаса”. Он привык играть с сильными партнерами, мы должны помочь ему раскрыться»

Россиянин не набрал очки в трех матчах серии первого раунда против «Юты» (1−2). По ходу третьей игры Торторелла переводил Дорофеева из 2-го в 4-е звено.
«Он снайпер. Один из наших ведущих игроков. Мы должны помочь ему раскрыться. Он привык играть с сильными партнерами, понимает свою роль в команде и знает, что нужно делать, чтобы помочь нам найти свою игру», — сказал Торторелла.
Также тренер «Вегаса» рассказал, что плей-офф многое зависит не от тактики, а от веры в свои силы.
«Знаете, в чем сейчас все дело? В вере. Это уже не про схемы. Мы внесли определенные коррективы, как и делают все в плей-офф. Ничего радикального. Но когда ты уступаешь в серии и проигрываешь несколько матчей подряд, всё упирается в веру — в то, что ты делаешь, и в подготовку. Это психология, и именно здесь я чувствую себя максимально уверенно с этой командой», — добавил Торторелла.