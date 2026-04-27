Сурин после 1:3 от «Авангарда»: «Слушаю советы аналитиков и скаутов в комментариях. Стараюсь делать, как они говорят, оправдывать ожидания»

— У вас не самый удачный плей‑офф, но сегодня вы провели, наверное, лучший матч в текущем розыгрыше. Как переживали эту ситуацию?
— Я просто слушаю советы, которые мне говорят всякие аналитики и скауты в комментариях [в интернете]. Везде прислушиваюсь и стараюсь делать, как они говорят.
— А на чем упор делаете?
— Закончить с хоккеем. Не знаю, что еще. Буду на все обращать внимание и стараться оправдывать их ожидания.
— На что нужно обратить внимание при счете 0−2 в серии?
— Задача все та же — выиграть четыре игры. Надо представить, что Омск занимает место выше в таблице и серия начинается у них дома. Надо просто выходить и выигрывать матчи.
— Есть в этом «Авангарде» что‑то, с чем тяжело справляться, или больше проблема в вас самих?
— Больше проблема в нас самих, — сказал Сурин.
Сурин о драках и 1:3 от «Авангарда»: «Судьи стоят и Серебрякова охраняют, как в Кремле. Это не я к нему постоянно подъезжаю, а он — ко мне».