Сурин после 1:3 от «Авангарда»: «Слушаю советы аналитиков и скаутов в комментариях. Стараюсь делать, как они говорят, оправдывать ожидания»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после поражения от «Авангарда» (1:3, 0−2) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в шутку заявил, что старается слушать советы комментаторов в интернете.

Источник: Спортс‘’

— У вас не самый удачный плей‑офф, но сегодня вы провели, наверное, лучший матч в текущем розыгрыше. Как переживали эту ситуацию?

— Я просто слушаю советы, которые мне говорят всякие аналитики и скауты в комментариях [в интернете]. Везде прислушиваюсь и стараюсь делать, как они говорят.

— А на чем упор делаете?

— Закончить с хоккеем. Не знаю, что еще. Буду на все обращать внимание и стараться оправдывать их ожидания.

— На что нужно обратить внимание при счете 0−2 в серии?

— Задача все та же — выиграть четыре игры. Надо представить, что Омск занимает место выше в таблице и серия начинается у них дома. Надо просто выходить и выигрывать матчи.

— Есть в этом «Авангарде» что‑то, с чем тяжело справляться, или больше проблема в вас самих?

— Больше проблема в нас самих, — сказал Сурин.

Сурин о драках и 1:3 от «Авангарда»: «Судьи стоят и Серебрякова охраняют, как в Кремле. Это не я к нему постоянно подъезжаю, а он — ко мне».