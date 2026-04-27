Елесин про 1:3 от «Авангарда»: «Локомотив» должен понять, что может победить не за счет стычек. Нужно играть в свой хоккей"

Капитан «Локомотива» Александр Елесин после поражения от «Авангарда» (1:3, 0−2) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина заявил, что ярославскому клубу нужно выигрывать, не полагаясь на стычки с игроками соперника.
Во 2-й встрече хоккеисты дважды устроили массовые потасовки, судьи назначили суммарно 144 минуты штрафа.
— Мы хорошо начали, а потом поддались эмоциям и начали делать вещи, которых не должно быть в плей‑офф.
— Что нужно сделать, чтобы перевернуть серию?
— Мы еще не показали свою игру, сейчас перезагружаемся и едем туда [в Омск] с новыми силами.
— Как убрать эмоции, которые сегодня вам помешали в следующих матчах?
— Мы должны понять, что мы можем одержать победу не за счет стычек и еще чего‑то, а нужно делать правильные вещи и играть в свой хоккей.
— Что можете сказать болельщикам перед поездкой в Омск?
— Чтобы поддерживали нас. У нас нет другого выбора, кроме как вернуть серию домой. Приложим для этого все усилия, — сказал Елесин.