Кучеров делит с Ягром 10-е место в истории НХЛ по ассистам в плей-офф (123). Рекорд среди россиян у Федорова (124), среди европейцев — у Лидстрема (129)

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2−2).

Источник: Спортс‘’

В 4 играх в текущем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 6 (1+5) очков.

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли — 177 (54+123) баллов в 156 играх.

Кучеров догнал Яромира Ягра по числу ассистов в плей-офф и делит с ним 10-е место в истории лиги. У чеха 123 передачи в 208 матчах.

Выше идут Уэйн Гретцки (260 ассистов в 208 играх), Марк Мессье (186 в 236), Рэй Бурк (139 в 214), Пол Коффи (137 в 194), Сидни Кросби («Питтсбург», 132 в 184), Никлас Лидстрем (рекордсмен среди европейцев, 129 в 263), Даг Гилмор (128 в 182), Яри Курри (127 в 200) и Сергей Федоров (рекордсмен среди россиян, 124 в 183).

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше