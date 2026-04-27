Впервые с 2021 года 2 серии 1-го раунда плей-офф НХЛ завершились со счетом 4−0. «Каролина» выбила «Оттаву», «Колорадо» был сильнее «Лос-Анджелеса»

17:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
6
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Авангард
3
Впервые с 2021 года 2 серии первого раунда Кубка Стэнли завершились со счетом 4−0.

В Восточной конференции «Каролина» выбила «Оттаву», в Западной «Колорадо» был сильнее «Лос-Анджелеса».

В прошлый раз счет 4−0 был зафиксирован сразу в двух сериях в плей-офф 2021 года, когда из-за пандемии коронавируса состав дивизионов был изменен.

Тогда в Северном (канадском) дивизионе «Виннипег» выбил «Эдмонтон», а в Западном «Колорадо» был сильнее «Сент-Луиса».

Отметим, что в 2022 и 2024 году в первом раунде счет 4−0 был зафиксирован по одному разу (в первом случае «Колорадо» выбил «Нэшвилл», во втором — «Рейнджерс» справились с «Вашингтоном»), в 2023 и 2025 — ни разу.