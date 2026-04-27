Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
П1
2.11
X
4.00
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Авангард
3
П1
X
П2

Лакомб из «Анахайма» возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ — 8 (1+7) очков в 4 играх. Он побил рекорды клуба для защитников по баллам и ассистам за одну серию

Защитник «Анахайма» Джексон Лакомб дважды ассистировал партнерам в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (4:3 ОТ, 3−1).

На счету 25-летнего американца стало 8 (1+7) очков в 4 играх в текущем плей-офф при полезности «+5».

Лакомб возглавил гонку бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли, обогнав пятерых форвардов с 7 очками — Брэндона Хэйгла («Тампа», 6+1 в 4 играх), Тэйлора Холла («Каролина», 2+5 в 4), Мэтта Дюшена («Даллас», 2+5 в 4), Джейка Генцела («Тампа», 1+6 в 4) и Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 1+6 в 4).

Кроме того, Джексон обновил рекорды по очкам и ассистам для защитников «Дакс» в одной серии плей-офф. В 1997 году в серии первого раунда против «Финикса» (4−3) Жан-Жак Дайньо и Дмитрий Миронов набрали по 7 баллов (2+5 и 1+6 соответственно).