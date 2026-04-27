Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
28.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
6
П1
X
П2

Кучеров делит с Ягром 3-е место среди игроков из Европы по играм с 2+ очками в плей-офф НХЛ (50). Больше их только у Курри и Малкина

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2−2).

В 4 играх в текущем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 6 (1+5) очков.

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли — 177 (54+123) баллов в 156 играх.

При этом Кучеров набрал не менее 2 очков в 50 матчах. Он делит 3-е место по этому показателю среди игроков из Европы с Яромиром Ягром (50 таких игр из 208 всего). Выше идут только Яри Курри (60 из 200) и Евгений Малкин («Питтсбург», 54 из 181).

В истории лиги Никита делит 13-е место с Рэем Бурком (50 из 214), Ягром и Коннором Макдэвидом (50 из 100). Десятое место делят Марио Лемье (51 из 107), Даг Гилмор (51 из 182) и Бретт Халл (51 из 202).

В топ-3 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (108 из 208), Марк Мессье (77 из 236) и Сидни Кросби («Питтсбург», 68 из 184).

