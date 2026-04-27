Хоккей. НХЛ
28.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.23
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
28.04
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
28.04
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.11
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2

Джефф Монсон: «Овечкин — один из величайших хоккеистов всех времен. Он не должен оставаться в НХЛ, чтобы угодить россиянам, болельщикам “Вашингтона” или кому-то еще. Он должен исходить только из&n

Боец и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

"Александр Овечкин — один из величайших хоккеистов всех времен. Только он сам может решать, когда ему завершать карьеру в НХЛ. Уверен, у него есть на этот счет свое мнение.

Что до меня, то мне не нравится, когда спортсмены уже пережили свой расцвет и соревнуются просто потому, что не могут от этого отказаться. Овечкин все еще очень усердно тренируется, делает это каждый день. Хоккей для Александра — не просто игра. Он тренируется круглый год, и его тело находится в отличном состоянии, именно это позволяет ему проводить такую блистательную карьеру и побить столько рекордов.

Если он продолжит в том же духе, то спокойно может играть в НХЛ, у него есть настрой, дисциплина и желание, а главное — высочайший уровень мастерства и трудовая этика. Эти качества могут позволить ему задержаться в НХЛ.

Но важно понимать, что Овечкин не должен оставаться в НХЛ, чтобы угодить россиянам, болельщикам «Вашингтона» или кому-то еще. Он должен исходить только из своего желания и, посоветовавшись с семьей, принять важное решение.

Мне будет грустно, если я больше не увижу Овечкина на льду, потому что Александр — великий спортсмен. Но независимо от того, что выберет Овечкин, я буду уважать его решение. И поддерживать Овечкина, чем бы он ни занимался", — заявил Монсон.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ.
Читать дальше