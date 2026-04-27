Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Хоккей. НХЛ
04:30
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.11
П2
3.06
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2

Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков высказался о победе во втором матче ½ финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:2, 1−1).

Источник: Спортс‘’

— Был ли разбор полетов после первого матча? Собирались ли отдельно командой, кто держал слово? Что говорил Разин?

— Никаких разборов не было, просто поняли, что так нельзя начинать игры! Главный тренер был того же мнения.

— Что стало ключевым в этой встрече?

— Считаю, начало игры и наш настрой стали определяющими!

— Итог двух встреч. Что бы отметил по домашней серии?

— Два совершенно разных матча. Дальше будет еще интереснее.

— Чем неудобен «Ак Барс»? Можно ли сказать, что уже подобрали к ним ключики?

— «Ак Барс» не похож на предыдущих наших соперников, отсюда и такое начало первой игры. Но сегодня перестроились.

— Будет ли у соперника преимущество за счет узкой коробки в Казани?

— Мы все в равных условиях.

— Удается следить за вторым полуфиналом? Удивлен, что Омск взял обе игры в Ярославле?

— Честно говоря, не смотрю вторую пару (улыбается), — сказал Маклюков.