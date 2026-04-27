Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»

— Был ли разбор полетов после первого матча? Собирались ли отдельно командой, кто держал слово? Что говорил Разин?
— Никаких разборов не было, просто поняли, что так нельзя начинать игры! Главный тренер был того же мнения.
— Что стало ключевым в этой встрече?
— Считаю, начало игры и наш настрой стали определяющими!
— Итог двух встреч. Что бы отметил по домашней серии?
— Два совершенно разных матча. Дальше будет еще интереснее.
— Чем неудобен «Ак Барс»? Можно ли сказать, что уже подобрали к ним ключики?
— «Ак Барс» не похож на предыдущих наших соперников, отсюда и такое начало первой игры. Но сегодня перестроились.
— Будет ли у соперника преимущество за счет узкой коробки в Казани?
— Мы все в равных условиях.
— Удается следить за вторым полуфиналом? Удивлен, что Омск взял обе игры в Ярославле?
— Честно говоря, не смотрю вторую пару (улыбается), — сказал Маклюков.