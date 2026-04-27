Разин — журналисту: «Ты не должен меня обсирать, должен быть нейтральным. Ваше издание при каждой возможности напоминало про розовые майки. В “Ак Барсе” потенциальные работодатели подумают: дебил, нафига ег

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в разговоре с журналистом отметил, что корреспондент должен быть нейтральным.

Источник: Спортс‘’

На пресс-конференции после матча ½ финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:2, 1−1) тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер “Ак Барса” и попросил его писать “честные вещи”.

— Ты должен быть нейтральным корреспондентом, ты не должен меня обсирать.

— Я вас не обсираю. Я вас поздравляю с победой, вы провели хороший первый период, был хороший ход с заменой вратаря.

— Ты давай зубы мне не заговаривай. Я переходил из «Автомобилиста» и мне ваше издание при каждой возможности напоминало, что я гноблю хоккеистов, что я надеваю на них розовые майки, бью и так далее. Наконец-то сбросил этот груз и тут появляешься ты.

Это читают потенциальные работодатели. Вот в «Ак Барсе» прочитают потенциальные работодатели и подумают: вот, блин, дебил. Нафига его брать?

— Вы хотите в «Ак Барс»?

— Все возможно. У меня два года в «Магнитке», а дальше посмотрим, — сказал Разин.

— Я буду за вашу кандидатуру, — ответил журналист.

«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча.