Разин — журналисту: «Ты не должен меня обсирать, должен быть нейтральным. Ваше издание при каждой возможности напоминало про розовые майки. В “Ак Барсе” потенциальные работодатели подумают: дебил, нафига ег

На пресс-конференции после матча ½ финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:2, 1−1) тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова по итогам прошлого матча команд «Дайте ему по башке. Разина бесит видеотренер “Ак Барса” и попросил его писать “честные вещи”.
— Ты должен быть нейтральным корреспондентом, ты не должен меня обсирать.
— Я вас не обсираю. Я вас поздравляю с победой, вы провели хороший первый период, был хороший ход с заменой вратаря.
— Ты давай зубы мне не заговаривай. Я переходил из «Автомобилиста» и мне ваше издание при каждой возможности напоминало, что я гноблю хоккеистов, что я надеваю на них розовые майки, бью и так далее. Наконец-то сбросил этот груз и тут появляешься ты.
Это читают потенциальные работодатели. Вот в «Ак Барсе» прочитают потенциальные работодатели и подумают: вот, блин, дебил. Нафига его брать?
— Вы хотите в «Ак Барс»?
— Все возможно. У меня два года в «Магнитке», а дальше посмотрим, — сказал Разин.
— Я буду за вашу кандидатуру, — ответил журналист.
«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча.