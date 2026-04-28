Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина"

Сегодня «Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во втором матче и сравнял счет в серии — 1−1.
«Локомотив» проиграл «Авангарду» (1:3) во второй игре и проигрывает 0−2 в серии.
— «Магнитка» — фаворит?
— То, что показала сегодняшняя игра, говорит о том, что домашнее поражение в первой игре ни насколько не скажется. Это полуфинал, остались четыре сильнейшие команды.
Все идет по плану, нормально. «Металлург» можно назвать фаворитом серии. Все-таки козырей побольше у Андрея Разина, чем у Анвара Гатиятулина.
— Можно ли сказать, что «Авангард» уже одной ногой в финале?
— Так нельзя сказать. Преимущество у «Авангарда» однозначно есть, но все впереди, — заявил Величкин.