Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2

Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина"

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о полуфинальных сериях Кубка Гагарина-2026.

Источник: Спортс‘’

Сегодня «Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во втором матче и сравнял счет в серии — 1−1.

«Локомотив» проиграл «Авангарду» (1:3) во второй игре и проигрывает 0−2 в серии.

— «Магнитка» — фаворит?

— То, что показала сегодняшняя игра, говорит о том, что домашнее поражение в первой игре ни насколько не скажется. Это полуфинал, остались четыре сильнейшие команды.

Все идет по плану, нормально. «Металлург» можно назвать фаворитом серии. Все-таки козырей побольше у Андрея Разина, чем у Анвара Гатиятулина.

— Можно ли сказать, что «Авангард» уже одной ногой в финале?

— Так нельзя сказать. Преимущество у «Авангарда» однозначно есть, но все впереди, — заявил Величкин.