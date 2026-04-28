Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с “Сан-Хосе”. Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»

«Вообще не понимаю, откуда эта информация взялась. Может, у кого-то первое апреля продолжается, поэтому решили повеселить публику. Римашевский продлил контракт в сезоне, и в “Динамо” объявляли об этом официально. Он даже не планировал ехать за океан, и мы не вели переговоры с “Сан-Хосе”, которым он был задрафтован.
Я не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ. Наша лига в разы сильнее, чем АХЛ, и за океаном это подтверждают.
Еще появлялся список игроков, которые якобы могут покинуть «Динамо», и в их числе клиенты нашего агентства. Мы общались с руководством клуба, и нам сказали, что по этим игрокам решения нет", — сказал Черных.