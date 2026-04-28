Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.11
П2
3.06
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2

Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с “Сан-Хосе”. Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»

Агент Александр Черных опроверг информацию о том, что нападающий «Динамо» Егор Римашевский может продолжить карьеру за океаном.

Источник: Спортс‘’

«Вообще не понимаю, откуда эта информация взялась. Может, у кого-то первое апреля продолжается, поэтому решили повеселить публику. Римашевский продлил контракт в сезоне, и в “Динамо” объявляли об этом официально. Он даже не планировал ехать за океан, и мы не вели переговоры с “Сан-Хосе”, которым он был задрафтован.

Я не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ. Наша лига в разы сильнее, чем АХЛ, и за океаном это подтверждают.

Еще появлялся список игроков, которые якобы могут покинуть «Динамо», и в их числе клиенты нашего агентства. Мы общались с руководством клуба, и нам сказали, что по этим игрокам решения нет", — сказал Черных.