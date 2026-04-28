Футбол
Хоккей
Андрей Разин: «Ак Барс» выставил меня как Разина из «Ласкового мая», было смешно. Когда мне было лет 13, изо всех окон звучала «Седая ночь». А сейчас самый скачиваемый трек — как Канье Уэст ее&

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о сравнении с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным.

Источник: Спортс‘’

В понедельник «Металлург» победил «Ак Барс» со счетом 4:2. Счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина стал равным — 1−1.

— Владимир Ткачев в одной смене сделал два силовых приема — сначала «расколол» Карпухина, потом жестко встретил Сафонова. Вы не были от этого в шоке?

— Мы им показали, как еще в первой игре Ткачев «расколол» Фальковского. Да, там Давид с Голиафом встретились. Но Фальковский почувствовал удар, и этот эпизод мы показали. И тогда мы зацепились в этом давлении за шайбу, создали хороший момент. Потому что после прошлого матча было мало положительных моментов. Но это был один из них.

— Ни один тренер в НХЛ не делал такие пресс-конференции. Вы считаете себя лучшим шоуменом среди российских тренеров?

— «Ак Барс» в своих соцсетях выставил меня как Андрея Разина из «Ласкового мая». Но мне было смешно. Слушайте, 1985−86 год, когда гремела эта группа. Мне было лет 13. Изо всех окон, в деревне у дедушки с бабушкой, в Тольятти звучали эти песни вроде «Седая ночь». А сейчас какой самый скачиваемый трек? Как Канье Уэст перепел «Silver Night».

Да я знаю, что это искусственный интеллект! Я это к чему? Они меня представили, как тот Разин разбивает камеру, все крушит и ломает. А я помню свое детство, когда приходишь на медкомиссию. «Как фамилия? — Разин. — Степан? — Нет. Андрей. — А, из “Ласкового мая”, что ли?».

Это так подбешивало! Я прочитал про этого Андрея Разина. У него же другая фамилия. Вроде бы Косоротов. И он почему-то взял такой псевдоним! Меня это тогда так мотивировало! «Блин, обо мне будут говорить потом больше, чем об этом Андрее Разине».

Я сейчас специально забил в поисковике «Андрей Ра…» И выходит Андрей Разин — тренер. Я думаю: «е, вот оно».

Ну, а шоумен… Я всегда отвечаю честно, стараюсь где-то пошутить. На все вопросы ответил, нигде не промычал. Но просто люди берут и переворачивают эти ситуации. Как в Нижнем Новгороде, когда я сказал, что игрокам надо дать лопатой по хребту.

После таких моментов не хочется что-то лишнее говорить. Это опять в народ уходит. Ну, а народ любит, чтобы было все с перчинкой. Поэтому больше не хочу. Но никуда не деться, — сказал Разин.

«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча.