Генменеджер «Оттавы» про слухи о возможном обмене Брэди Ткачака: «Полная чушь, вот что это такое. Мы не думали ни о чем, что могло бы стать поводом для подобного разговора»

Я думаю, он справился со многими трудностями. Думаю, нам нужно взглянуть на это в перспективе. Он получил травму в начале сезона, затем отправился на Олимпиаду, выиграл золотую медаль. В условиях плотного графика, календаря регулярного чемпионата — в этом году было много всего. На него легло множество обязанностей, и он продолжал играть.