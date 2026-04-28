«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2−3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2

Как и в четвертой игре, автором победной шайбы стал защитник «Пингвинс» Крис Летанг, признанный первой звездой встречи.
Ему вновь ассистировал капитан команды Сидни Кросби всего набравший 2 (0+2) очка и ставший второй звездой.
«Питтсбург» продлил серию первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией», сделав счет 2−3 (3:2 в четвертом матче).
