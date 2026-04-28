НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая

Для каждой награды будут названы имена трех игроков, набравших наибольшее количество голосов выборщиков (в большинстве случаев это представители Ассоциации хоккейных журналистов). Голосование проходило до старта плей-офф НХЛ.
Предварительное расписание на данный момент выглядит так:
28 апреля — «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата, выборщики — игроки НХЛ).
29 апреля — «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю, выборщики — генеральные менеджеры клубов).
30 апреля — «Леди Бинг Трофи» (приз за джентльменское поведение на льду).
1 мая — «Джек Адамс Эворд» (приз лучшему тренеру).
4 мая — «Билл Мастертон Трофи» (приз за верность хоккею). Ранее стали известны номинанты от каждого клуба.
5 мая — «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).
6 мая — «Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана).
7 мая — «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику).
8 мая — «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды).
Претенденты на приз Джима Грегори (лучшему генеральному менеджеру) будут объявлены после завершения первого раунда Кубка Стэнли.
В двух случаях будут названы только победители — это касается приза Марка Мессье за лидерские качества и «Кинг Клэнси Трофи» (награда за лидерство и гуманитарный вклад, ранее стали известны номинанты от каждого клуба.
Напомним, что уже известны обладатели трех призов, которые вручаются исходя из статистики.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в 6-й раз в карьере выиграл приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи», 138 очков в 82 играх).
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон впервые выиграл приз лучшему снайперу («Морис Ришар Трофи», 53 шайбы в 80 играх).
Вратари «Колорадо» Скотт Уэджвуд и Маккензи Блэквуд разделили приз «Дженнингс Трофи», который вручается голкиперам самой мало пропускающей команды в регулярном чемпионате.