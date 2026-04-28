Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф для защитников из России

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал ассистентский хет-трик в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (4:5 ОТ, 2−2).

27-летний россиянин впервые отметился результативными действиями в текущем плей-офф. Он повторил рекорд по очкам за одну игру в плей-офф НХЛ для российских защитников.

Его установил Сергей Зубов в 1994 году (1+2 за «Рейнджерс» в матче с «Айлендерс»). После этого он еще трижды набрал по 3 очка (1994, 2003, 2006).

Кроме него, это сделали Дмитрий Миронов (1 раз, 1994), Сергей Гончар (3 раза — 1995, 2008, 2010), Владимир Константинов (1 раз, 1997), Олег Твердовский (1 раз, 1998), Андрей Марков (1 раз, 2014) и сам Сергачев (2020).

Сегодня Михаил (30:32, 4:02 — в большинстве, 4:00 — в меньшинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. У него 1 бросок в створ, 2 блока и 2 потери.