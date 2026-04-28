Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии» во время 5-го матча серии, вызвав недовольство Токкета

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии» по ходу пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли (3:2, 2−3).

Источник: Спортс‘’

Эпизод произошел в первом периоде после одной из остановок. Малкин едва не попал в тренеров команды, после чего к нему подъехал защитник Кэмерон Йорк, но судьи помешали стычке.

Главный тренер «Флайерс» Рик Токкет выразил недовольство ситуацией.

Отметим, что ранее Токкет входит в тренерский штаб «Пингвинс», выигрывавших два Кубка Стэнли подряд (2016, 2017).

