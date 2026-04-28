Сборная Казахстана по хоккею выиграла товарищеский матч перед чемпионатом мира

Соперники встретились в польском городе Тыхы. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу казахстанцев.
Заброшенными шайбами у победителей отметились Дмитрий Бреус (40 минута) и Роман Старченко (59). По результативной передаче отдали Всеволод Логвин и Аркадий Шестаков. Автором единственного гола словенцев стал Марк Север (36).
Сборная Казахстана стартует во втором по силе дивизионе 2 мая матчем с Литвой. Также в турнире примут участие сборные Франции, Украины, Японии и Польши, которая принимает соревнования.
Словенцы выступят в элитном дивизионе. Главный розыгрыш чемпионата мира пройдет