Хоккейный клуб «Томирис» во второй раз выиграл женский чемпионат Казахстана

Лучшим вратарем чемпионата Казахстана признали Арину Щёколову из «Томирис». Среди защитников и нападающих были отмечены представительницы «Айсулу» — Аида Олжабаева и американка Майя Нойджент соответственно. Их одноклубница София Муравьева получил приз лучшему молодому игроку. Звания самой ценной хоккеистки (MVP) удостоили Софию Зубкову из «Торпедо».