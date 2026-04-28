Хоккейный клуб «Томирис» во второй раз выиграл женский чемпионат Казахстана

В финале столичная команда встретилась с алматинской «Айсулу» — 19-кратным чемпионом Казахстана и победителем прошлого сезона. Матч завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Томирис».
Таким образом, астанчанки стали двукратными чемпионками страны. Серебро забрали хоккеистки «Айсулу», а бронзу выиграло усть-каменогорское «Торпедо».
Лучшим вратарем чемпионата Казахстана признали Арину Щёколову из «Томирис». Среди защитников и нападающих были отмечены представительницы «Айсулу» — Аида Олжабаева и американка Майя Нойджент соответственно. Их одноклубница София Муравьева получил приз лучшему молодому игроку. Звания самой ценной хоккеистки (MVP) удостоили Софию Зубкову из «Торпедо».