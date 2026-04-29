«Бостон» сократил отставание в серии с «Баффало» (2−3), выиграв 5-й матч (2:1). Пастрняк забил в овертайме

«Бостон» одолел в гостях «Баффало» в 5-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 2−3).
На 70-й минуте победный гол забил форвард «Брюинс» Давид Пастрняк.
Шестая игра пройдет на площадке «Бостона» в ночь на пятницу по московскому времени.
«Бостон» сократил отставание в серии с «Баффало» (2−3).
