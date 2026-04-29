Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф (17), обогнав Паризе. По очкам (30 в 30 играх) Кирилл вышел на 3-е место в истории клуба

В 5 играх в текущем плей-офф на счету 29-летнего россиянина 9 (2+7) очков при полезности «+9».
За карьеру в Кубке Стэнли — 30 (17+13) баллов в 30 матчах.
Капризов стал единоличным рекордсменом «Уайлд» по голам в плей-офф, обогнав Зака Паризе (16 в 44 играх).
По очкам Кирилл вышел на 3-е место в истории клуба, опередив Микко Койву (28 в 59, 11+17).
Выше идут лишь Паризе (37 в 44, 16+21) и нынешний капитан команды Джаред Сперджен (31 в 78, 9+22).
