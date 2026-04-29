Тарасенко набрал 1-е очко в текущем плей-офф — ассист при победной шайбе в 5-й игре серии с «Далласом». У него 1 бросок, 1 хит и «+1» за 12:04

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко выступил одним из ассистентов при победной шайбе Майкла МакКэррона в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4:2, 3−2).
Набранное очко стало для 34-летнего россиянина первым в 5 играх в текущем плей-офф.
Сегодня Владимир (12:04, 0:43 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ и 1 силовой прием.