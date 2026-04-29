Драйзайтль и Капризов возглавили гонку бомбардиров плей-офф НХЛ. У обоих по 9 очков в 5 играх

У обоих игроков по 9 очков в 5 играх — 3+6 у Драйзайтля и 2+7 у Капризова.
Сегодня 30-летний немецкий игрок «Ойлерс» сделал дубль в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:1, 2−3).
29-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в пятом матче серии с «Далласом» (4:2, 3−2).
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше