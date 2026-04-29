Макдэвид делит с Троттье 20-е место в истории НХЛ по ассистам в плей-офф (111). Среди действующих игроков выше лишь Кросби, Кучеров и Малкин

На счету 29-летнего канадца стало 6 (1+5) очков в 5 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 5».
За карьеру в Кубке Стэнли — 156 (45+111) баллов в 101 игре.
Макдэвид делит 20-е место в истории НХЛ по числу ассистов в плей-офф с шестикратным обладателем Кубка Стэнли Брайаном Троттье (111 в 221). На 19-м месте идет Крис Челиос (113 в 266).
Среди действующих игроков Коннор находится на 4-м месте. Его опережают Сидни Кросби («Питтсбург», 134 в 185), Никита Кучеров («Тампа», 123 в 156) и Евгений Малкин («Питтсбург», 114 в 182).
Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (260 в 208). В топ-5 также входят Марк Мессье (186 в 236), Рэй Бурк (139 в 214), Пол Коффи (137 в 194) и Кросби.