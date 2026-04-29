Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.04
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
30.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
30.04
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.18
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
1
:
Бостон
2
П1
X
П2

Макдэвид делит с Троттье 20-е место в истории НХЛ по ассистам в плей-офф (111). Среди действующих игроков выше лишь Кросби, Кучеров и Малкин

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 2 результативные передачи в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:1, 2−3).

Источник: Спортс‘’

На счету 29-летнего канадца стало 6 (1+5) очков в 5 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 5».

За карьеру в Кубке Стэнли — 156 (45+111) баллов в 101 игре.

Макдэвид делит 20-е место в истории НХЛ по числу ассистов в плей-офф с шестикратным обладателем Кубка Стэнли Брайаном Троттье (111 в 221). На 19-м месте идет Крис Челиос (113 в 266).

Среди действующих игроков Коннор находится на 4-м месте. Его опережают Сидни Кросби («Питтсбург», 134 в 185), Никита Кучеров («Тампа», 123 в 156) и Евгений Малкин («Питтсбург», 114 в 182).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (260 в 208). В топ-5 также входят Марк Мессье (186 в 236), Рэй Бурк (139 в 214), Пол Коффи (137 в 194) и Кросби.

