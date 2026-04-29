Фетисов считает оптимальным вариант сыграть в хоккей на ледоколе

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сыграть в хоккей на ледоколе на Северном полюсе является оптимальным вариантом для подобного мероприятия. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
В июне 2024 года Фетисов рассказал ТАСС, что хотел бы сыграть в хоккей на Северном полюсе, чтобы привлечь внимание к проблеме таяния льда в этом регионе.
«Если решение будет принято, то вполне можно сыграть с американцами или канадцами. Не так много нужно ребят, и я думаю, игра на ледоколе — самое быстрое решение, потому что все остальное требует серьезной подготовки, это затратная история, — сказал Фетисов. — Ждем правильного момента, общаемся с коллегами из-за океана, ищем тех, кто может приехать. Все не так просто».