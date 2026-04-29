Драйзайтль вышел на 8-е место по очкам в плей-офф НХЛ (150) среди игроков из Европы. Он обогнал Госсу, 7-м идет Форсберг (171 балл)

В текущем плей-офф на счету 30-летнего немецкого форварда стало 9 (3+6) баллов в 5 играх. За карьеру в Кубке Стэнли — 150 (55+95) баллов в 101 игре.
Драйзайтль вышел на чистое 8-е место среди лучших европейских бомбардиров в истории плей-офф лиги. Он обогнал Мариана Госсу (Словакия, 149 в 205).
Выше идут Яри Курри (Финляндия, 233 в 200), Яромир Ягр (Чехия, 201 в 208), Евгений Малкин (Россия, «Питтсбург», 183 в 182), Никлас Лидстрем (Швеция, 183 в 263), Никита Кучеров (Россия, «Тампа», 177 в 156), Сергей Федоров (Россия, 176 в 183) и Петер Форсберг (Швеция, 171 в 151).
