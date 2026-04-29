Анатолий Картаев: «Овечкин в сборной ничего серьезного не показывал. Думал, что на одном коньке всех обыграет, может»

Форвард «Вашингтона» трижды побеждал на чемпионате мира (2008, 2012, 2014). За 106 игр на ЧМ, Олимпиадах и Кубках мира он набрал 79 (45+34) очков.
— Влияет ли на российский хоккей отстранение от международных турниров?
— Влияет, идет деградация. Если сейчас собрать сборную из игроков КХЛ, я даже не знаю, как она сыграет с кем-то. Хотя даже если собрать хоккеистов НХЛ, не думаю, что наша сборная выиграет.
Помню, как на чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге приехали наши «легионеры» и заняли 11-е место. Геннадий Цыгуров мне рассказывал, что они были все неуправляемые, что отбой был в 11 вечера, а они все приходили в два-три ночи.
Обратите еще внимание, что Овечкин в сборной ничего серьезного не показывал. Может, думал, что уровень не тот и что на одном коньке всех обыграет, а свой гол все равно забьет. Но так не получается.
Хотя если наша сборная вернется на турниры, с каждым разом будет выступать все лучше и лучше. Соперники заставят нас играть, — сказал Картаев.
Овечкин с женой посетили ужин в резиденции посла России в Вашингтоне. Гостям подавали салат с дарами моря, утку с черносливом и пирожные с лесными ягодами.