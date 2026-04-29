Кателевский о 4:1 с «Металлургом» и дубле: «Ничего такого, партнеры вывели на такие позиции. Начало 1-го периода было до ошибки, “Ак Барс” хорошо подготовился, разобрал соперника»

Мои голы? Ничего такого, я очень благодарен партнерам, которые вывели меня на такие позиции. В первом голе получилось хорошее давление, два крайних [нападающих] проработали, Никита [Дыняк] пас на пятак выдал, оставалось только забить. Во втором голе хорошо убежали, Никита здорово поставил блок, без этого мы бы не убежали. Леха [Пустозеров] потом такую подкидку сделал, и нужно было попасть.