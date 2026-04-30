Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.24
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.35
П2
3.13
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.00
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Пустозеров о 4:1 с «Металлургом»: «Ак Барс» может играть четырьмя звеньями, это здорово. У Кателевского отличный бросок, ему нужно больше бросать, он может забивать много"

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров высказался о победе над «Металлургом» (4:1, 2−1) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Источник: Спортс‘’

"Главный подарок на день рождения — что мы выиграли. Здорово, что мы все еще играем, потому что раньше я никогда не играл в свой день рождения, рад, что есть такая возможность. Спасибо парням, что все сражались, это отличный подарок для меня.

В первых двух голах — заслуга всего звена: правильно вошли в зону, отборолись. Где-то и у меня получилось, Дыня [Никита Дыняк] здорово отдал, Кателевский сегодня в огне. Рад, что мы внесли лепту в результат, это очень важная победа.

Второй голевой бросок Кателевского? Всегда говорю ему, что у него отличный бросок, вижу это на тренировках. Ему нужно в него поверить и больше бросать, он может забивать много, я считаю. Сегодня он это показал и может продолжать так дальше.

Самочувствие после столкновения во втором периоде? Неприятно получилось столкнуться, мы просто друг друга не видели, но все нормально.

Все четыре звена «Ак Барса» могут влиять на результат? У нас все звенья подобраны хорошие, все могут сыграть и в обороне, и в атаке, поддерживают друг друга. Мы можем играть четырьмя линиями, здорово, что наше звено помогло сегодня", — сказал Пустозеров.