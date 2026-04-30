05:00
Вегас
:
Юта
16:30
Авангард
:
Локомотив
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
не начался
Филадельфия
:
Питтсбург
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
1
Пресс об 1:4: «Ак Барс» забил пару легких голов. «Металлург» хорошо сыграл, если бы не пара ошибок в 1-м периоде, мы были бы очень близки к победе"

Защитник «Металлурга» Робин Пресс высказался о поражении от «Ак Барса» (1:4, 1−2) в третьем матче ½ финала Кубка Гагарина.

Источник: Спортс‘’

— Какое впечатление о текущей серии?

— Сегодня соперник забил пару легких голов. Это не обязательно плохой период, думаю, мы играли нормально, но просто пару вещей нам нужно улучшить.

— Есть ли позитив от этой игры и серии в целом?

— Я думаю, мы хорошо сыграли сегодня. Как я сказал, пару ошибок в первом периоде, а если бы не это, мы были очень близки к победе сегодня. Соперник забивал, когда получал свои шансы. У нас сегодня так не получилось.

— Что вам следует улучшить в следующих играх?

— Просто продолжаем играть, как сегодня. Убрать пару ошибок и быть немного острее, особенно когда у нас есть шансы, мы должны реализовывать их.

— Есть ли сюрпризы от «Ак Барса»?

— Не особо. Мы знали, что нас ждет. Они стараются играть физически, но я чувствую, что мы справились с этим, просто использовали нашу скорость, — сказал Пресс.