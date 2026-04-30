Хмелевски о 4:1 с «Металлургом»: «У “Ак Барса” просто начало хорошее было, четвертое звено решило. Совпадения бывают у суеверных, мы просто делаем свою работу»

— В обоих победных матчах против «Магнитки» первые периоды у вас классные. Как считаешь, за счет чего?
— Это хорошее начало просто, там нет совпадения. Совпадения бывают у суеверных, мы просто делаем свою работу.
— Кстати, по поводу суеверий в плей-офф, что-то слышал особенное?
— Ну если в это верить, будешь заморачиваться и не играть в свою игру.
— Что еще отметишь в игре команды? Как будто бы у вас все звенья равные, и в этом преимущество, потому что у «Металлурга», как мне кажется, первые два звена выделяются.
— Думаю, просто сегодня начало хорошее было. Четвертое звено решило. Дима Кателевский и Билялов — большие молодцы.
— Следишь за серией «Локомотив» — «Авангард»? Можно ли сказать, что у вас более игровая серия?
— А какая разница? Пусть зрители кайфуют от любого хоккея. Все равно это высокое давление, я думаю, зрители кайфуют, что в обороне, что в нападении. Очень приятно выиграть, особенно перед нашими болельщиками, — сказал Хмелевский.