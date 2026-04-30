Третьяк о «Везина Трофи»: «Василевский играет больше “фулл баттерфляй”. У Сорокина защита послабее, чем в “Тампе”, если он не тащит, “Айлендерс” не выигрывает. Оба до

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о том, что два российских вратаря — Андрей Василевский («Тампа») и Илья Сорокин («Айлендерс») — номинированы на «Везина Трофи».

Источник: Спортс‘’

Награда вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

«У них стиль игры немного разный. Василевский играет больше в стиле “фулл баттерфляй” (современный стиль игры вратарей, который предполагает игру на коленях, ранее вратари чаще действовали в стойке — Спортс»"). Они оба достойны быть лучшими.

Конечно, Сорокину больше досталось — у него защита послабее, чем в «Тампе». Я смотрел его матчи, и мне говорили, что если он не тащит, то команда не выигрывает. Поэтому от него очень многое зависит, и он очень много сделал, чтобы его команда была близка к плей-офф.

То, что федерация 20 лет назад сделала все, чтобы у нас появилось как можно больше хороших вратарей, дает нам повод гордиться каждым их успехом. Это успех и их личный, и тех клубов, которые воспитали этих ребят", — сказал Третьяк.

Помимо Василевского и Сорокина, за награду также поборется Джереми Сваймен из «Бостона».