Мичков поучаствовал в решающей атаке «Филадельфии» в серии с «Питтсбургом», сделав передачу. Форвард сыграл 17:26 в 6-м матче, вернувшись в состав после пропуска прошлой игры

21-летний форвард вернулся в состав команды после того, как остался в запасе в прошлой игре.
В овертайме шестого матча россиянин поучаствовал в голевой атаке, которая принесла «Флайерс» победу в серии. Мичков сделал передачу на защитника Кэма Йорка, наброс на ворота которого стал результативным.
Эта голевая передача — первое результативное действия для Матвея как в этом плей-офф, так и в карьере в рамках Кубка Стэнли.
В шестом матче Мичков также набрал «плюс 1» за полезность, нанес три броска по ворота и провел на льду 17:26 (1:51 — в большинстве).