Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
3
:
Юта
3
Все коэффициенты
П1
3.66
X
2.05
П2
4.62
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.00
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
01.05
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.17
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2

Мичков поучаствовал в решающей атаке «Филадельфии» в серии с «Питтсбургом», сделав передачу. Форвард сыграл 17:26 в 6-м матче, вернувшись в состав после пропуска прошлой игры

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативную передачу в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (1:0 ОТ, 4−2).

Источник: Спортс‘’

21-летний форвард вернулся в состав команды после того, как остался в запасе в прошлой игре.

В овертайме шестого матча россиянин поучаствовал в голевой атаке, которая принесла «Флайерс» победу в серии. Мичков сделал передачу на защитника Кэма Йорка, наброс на ворота которого стал результативным.

Эта голевая передача — первое результативное действия для Матвея как в этом плей-офф, так и в карьере в рамках Кубка Стэнли.

В шестом матче Мичков также набрал «плюс 1» за полезность, нанес три броска по ворота и провел на льду 17:26 (1:51 — в большинстве).