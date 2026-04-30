Малкин повторил рекорд Федорова по числу игр в Кубке Стэнли среди россиян — 183. Зубов — 3-й, Овечкин — 4-й, Кучеров — 5-й

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел 183-й матч в Кубке Стэнли за карьеру (0:1 ОТ с «Филадельфией») и повторил рекорд по этому показателю среди россиян.

Источник: Спортс‘’

39-летний нападающий сравнялся с Сергеем Федоровым, на счету которого также 183 игры в плей-офф НХЛ.

Третье место у Сергея Зубова (164 матча), Александр Овечкин — четвертый (161), пятое место делят Павел Дацюк и Никита Кучеров (по 157).

«Питтсбург» проиграл серию первого раунда (2−4) и покинул текущий розыгрыш Кубка Стэнли.

Малкин не набрал очки в трех матчах подряд против «Филадельфии». У форварда «Питтсбурга» 3 балла в 6 играх серии.

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
