Сергей Светлов: «В хоккее идет ренессанс ветеранов. Овечкин бьет рекорды, Малкин и Кросби вышли в плей-офф, Радулов в порядке в КХЛ. Человек бежит быстро, но шайба быстрее»

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о возрастных игроках в КХЛ и НХЛ.

Источник: Спортс‘’

— Посмотрите на мировой хоккей — там, скажем так, идет ренессанс ветеранов. Впервые за несколько лет в плей-офф пробился «Питтсбург» во главе с Евгением Малкиным и Кросби. Очередную порцию рекордов — к сорокалетию — побил в «Вашингтоне» наш воспитанник Александр Овечкин.

Похожая картина — в КХЛ. Во многом благодаря Вадиму Шипачеву лучший сезон в своей истории провело минское «Динамо», а сам хоккеист разменял первую тысячу очков в истории КХЛ.

В полном порядке Александр Радулов, который второй сезон подряд не намерен уходить на каникулы и с «Локомотивом» вновь сражается за Кубок Гагарина. Трудно переоценить роль защитника-капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина. И так далее по списку.

— Как объяснить ренессанс ветеранов?

— Много разговоров о том, что хоккей стал более быстрым и вертикальным, а на первый план выходят молодые и челночные игроки. Но та же Олимпиада показала, что зрелость и мастерство по-прежнему в особой цене. Человек бежит быстро, но шайба еще быстрее. Это относится к любой лиге, включая НХЛ.

В той же КХЛ в последние годы вообще наметился дефицит мастерства, все-таки «железный занавес» не мог не повлиять на развитие школы, наша молодежь, увы, отрезана политикой от мировой арены.

Отсюда особая роль таких игроков, как Радулов, Шипачев, Гусев или, например, Панин. Их цена с возрастом как минимум не уменьшается, — сказал Светлов.

У 39-летнего Радулова 12 (5+7) очков в 12 матчах плей-офф КХЛ.

