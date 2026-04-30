Ротенберг посетил церемонию закрытия сезона ЖХЛ: «Женский хоккей — важная часть хоккейного движения в нашей стране. Поздравляю “Агидель” с чемпионством»

Чемпионом стала уфимская «Агидель», победившая «Торнадо» в финальной серии со счетом 4−0.
"Женский хоккей — важная часть большого хоккейного движения в нашей стране. Он развивается, становится сильнее, привлекает все больше внимания и вдохновляет новое поколение девчонок приходить в спорт. За этим стоит большая работа клубов, тренеров, руководителей, специалистов и всех, кто каждый день вкладывает силы в развитие ЖХЛ и женского хоккея в целом.
Отдельно поздравляю «Агидель» с чемпионством. Шестой Кубок ЖХЛ — это серьезное достижение и заслуженный результат большой командной работы, мастерства, характера и победного духа.
Спасибо всем, кто развивает женский хоккей в России. Уверен, все только начинается, и впереди у ЖХЛ еще много ярких сезонов, сильных команд, новых имен и больших побед", — написал Ротенберг.
