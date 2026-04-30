Жаровский о «Салавате»: «С легионерами общаюсь на английском — это хорошая практика. По-французски знаю только “бонжур”, “месье” и другие простые слова»

19-летний форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал, что общается с легионерами клуба на английском языке.

Источник: Спортс‘’

— Как в раздевалке выстроена коммуникация у вас с легионерами?

— Парни все добрые, могут пообщаться. Я общаюсь с ними на английском. Если не так бывает слово произнес, то, например, Джек Родуолд понимает.

— Общение с легионерами на английском — хорошая практика языка?

— Да, сто процентов. Здорово, что есть легионеры, с которыми можно поговорить. Это хорошая практика. Изучаешь новые слова и фразы.

— Не изучаете ли вы французский? Тем более, в команде тренер по физической подготовке француз Адриан Вальво.

— Французский — это очень тяжелый язык. Знаю только «бонжур», «месье» и другие простые слова. Мне бы английский выучить, — сказал Жаровский.

Нападающий был задрафтован «Монреалем» в 2025 году под 34-м общим номером.

Жаровский о том, что его задрафтовал «Монреаль»: «Особенное чувство, когда выбирает такая организация. Понимаешь, что в будущем есть возможность заиграть в НХЛ».