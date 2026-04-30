Кросби о Малкине и Летанге: «Они мне как семья. Мы очень давно играем вместе и благодарны за эту возможность. Надеюсь, получится продолжить»

«Пингвинс» завершили сезон, уступив «Филадельфии» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2−4). Контракт Малкина рассчитан до 30 июня 2026 года.
"Это сложно выразить словами. Думаю, они мне как семья. Это лучшее описание. У нас были и победы, и тяжелые поражения, но мы играем вместе уже очень давно и благодарны за эту возможность.
Надеюсь, у нас получится продолжить", — сказал Кросби.
Мичков закрыл серию с «Питтсбургом» — это финиш для команды Малкина и Кросби.
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше