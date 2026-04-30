Величкин о будущем Малкина: «Останется в НХЛ, в России таких денег не заработать. Жизнь хоккеиста коротка, 40 лет — практически предел»

Действующий контракт 39-летнего форварда с «Питтсбургом» рассчитан до лета 2026 года. Журналист Дэвид Паньотта предположил, что россиянин может продлить договор на год и 5 млн долларов за сезон.
"Думаю, это очень хорошие деньги для одного сезона. И, скорее всего, он останется в НХЛ — в России он этих денег не заработает.
Жизнь хоккеиста коротка, 40 лет — это практически предел, как-то надо дальше жить, и все будет направлено на то, чтобы заработать на остаток жизни.
Если у него хватит сил и желания, то год-другой может поиграть в КХЛ, но он будет слушать свой организм. В этом плане он очень щепетильный, и просто так в любой команде, неважно в какой лиге, он не будет.
Важно, что он понимает, что он любит быть в команде впереди на белом коне, и в этом его сила", — сказал Величкин.
Кросби о Малкине и Летанге: «Они мне как семья. Мы очень давно играем вместе и благодарны за эту возможность. Надеюсь, получится продолжить».